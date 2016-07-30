Москва, 31 июля, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Жителям сирийского Алеппо доставлена российская гуманитарная помощь. В оккупированные кварталы города 500 продуктовых комплектов были десантированы с вертолета Ми-8. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

mil.ru Вертолёт Ми-8

Кроме того, около шести тонн груза, в основу которого вошли продовольственные продукты (мука, рис, рыбные и мясные консервы), были доставлены в малообеспеченным семьи в провинции Латакия.

В ежедневном отчете Центра также сообщается, что террористы вооруженных группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ) продолжают вести боевые действия и препятствовать установлению режима прекращения огня на территории страны, в частности в Алеппо. Так, в течение последних суток (суббота, 30 июля) боевиками из самодельной артиллерии и минометов были обстреляны ряд кварталов города.

Боевики группировки «Джейш аль-Ислам», причисляющей себя к оппозиции, обстреляли пять населенных пунктов провинции Дамаск. Населенный пункт Таума был обстрелян представителями «Сирийской свободной армии».

Военнослужащие ВКС РФ и сирийские ВВС не наносили ударов по тем вооруженным формированиям, которые заявили о присоединении к режиму прекращения огня. Таковых на текущий момент выявлено 61. Общее число населенных пунктов Сирии, заявивших о присоединении к мирному процессу, увеличилось до 310.