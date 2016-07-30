Анкара, 31 июля, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Турция намерена закрыть военные училища и создать на их базе университет национальной обороны. Об этом в субботу, 30 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу ATV, сообщает Daily Sabah.

Gertrud Zach Обучение турецких военных

Согласно запланированной президентом реформе, непосредственно президенту страны будут подчиняться начальник Генерального штаба и Национальная разведывательная организация. Кроме того, отметил Эрдоган, все военные госпитали отойдут к министерству здравоохранения.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, президент Турции обвинил командование ВС США в поддержке заговорщиков. С критическими высказываниями Эрдоган обратился к главе Центрального командования ведомства генералу Джозефу Вотеле. Последний считает карательные меры, предпринятые Эрдоганом в отношении военных его страны, чрезмерными, кроме того, с рядом турецких высокопоставленных военнослужащих Вотела находился в непосредственном контакте. По мнению президента Турции, подобные высказывания могут свидетельствовать о том, что генерал ВС США «становится рядом с заговорщиками». В Белом доме, озвученные Эрдоганом претензии, назвали «домыслами», являющимися «безосновательными и опасными».

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Однако удержать власть бунтовщикам не удалось, и уже к утру следующего дня преданным Эрдогану силовым структурам удалось восстановить контроль над ситуацией.