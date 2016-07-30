Санкт-Петербург, 31 июля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. День Военно-морского флота в Петербурге пройдет с участием президента России Владимира Путина. Глава государства осмотрит легендарный крейсер «Аврора», недавно вернувшийся после ремонта на место своей стоянки у Петроградской набережной, а также обойдёт на катере строй боевых кораблей и поздравит экипажи с Днём ВМФ.

mil.ru Новейший сторожевой корабль «Адмирал Эссен»

«Особенностью флотского праздника в 2016 году является участие в морских парадах кораблей и подводных лодок нового поколения», — сообщили накануне в пресс-службе президента РФ.

Для участия в параде в Петербург пришло 16 кораблей, подводная лодка и учебная яхта. Это значительно больше того, к чему привыкли петербуржцы в последние годы, и подчеркивает высокий уровень предстоящего события.

В 9:30 на крейсере «Аврора» торжественно откроют экспозицию Центрального военно-морского музея, которая в ходе двухлетнего ремонта корабля была расширена почти до 500 предметов. Впрочем, 31 июля ее увидит только Владимир Путин. Рядовые граждане смогут изучить «Аврору» изнутри не раньше августа. Заметим, стоимость работ по обновлению крейсера составила около 840 млн рублей.

С утра у Медного всадника в честь флотского праздника пройдет торжественный митинг с возложением цветов. Его продолжит шествие военнослужащих Ленинградской военно-морской базы и курсантов военно-морских учебных заведений. Матросы и офицеры промаршируют по Дворцовой набережной.

Военно-морской парад в акватории Невы, между Дворцовым и Благовещенским мостами, начнется в 10:00. Катер командующего парадом отойдет от Дворцовой набережной и обойдет строй боевых кораблей и судов.

Главнокомандующий Вооруженными силами России, петербуржцы и гости города смогут увидеть недавно построенный корвет «Бойкий», вооруженный ракетным комплексом, подводную лодку «Краснодар», малые противолодочные корабли «Казанец» и «Уренгой», ракетный катер «Димитровград», десантный катер «Денис Давыдов», базовый тральщик БТ-115, рейдовый тральщик РТ-57, новейший сторожевой корабль «Адмирал Эссен» и другие боевые корабли. С 14:30 до 20:00 желающие смогут подняться на борт кораблей, пришвартовавшихся у Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.

В праздновании Дня ВМФ в Петербурге будет задействовано около 3,5 тыс. человек личного состава — экипажи кораблей, командование ВМФ, курсанты военно-морских учебных заведений.

Смольный предупредил горожан о том, что с 11:30 до 13:30 в связи с празднованием Дня военно-морского флота Дворцовый мост будет разведен. Движение транспортных средств по мосту будет прекращено с 11:00 до 13:30.

После окончания парада кораблей на Дворцовой площади в 14:00 начнется фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку». Для гостей выступят Шанти-Хор парусника «МИР», «Митьки», группа «Санкт-Петербург», Волынки и барабаны Санкт-Петербурга, музыкальная группа «Полосатый рейс», Ксюша Арсеньева и Ко, Наталья Корж, оркестр «Фаворит» и группа «Питер-бэнд». Для детей на Дворцовой организуют игровые зоны.

С 18:30 до 22:30 на Дворцовой площади состоится праздничный концерт с участием военного оркестра, Олега Газманова, Николая Добрынина, Олеси Железняк, театра «Без границ», дуэта аккордеонистов «Штрих код» и «Баритоны Петербурга», заслуженного артиста России Игоря Скляра и финалистки четвертого сезона шоу «Голос» Яны Башкирёвой, а также многих других исполнителей.

В 22:00 с пляжа Петропавловской крепости запустят фейерверк, которым и завершится праздник.

Напомним, что День ВМФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.