Сантьяго, 30 июля, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Пустыня Атакама (Чили) является одним из лучших мест на планете для наблюдения за Вселенной. Здесь находится обсерватория Паранал, часть Европейской южной обсерватории, ESO. Именно в Атакаме выполняется астрономический проект ALMA (Atacama Large Millimeter/ submillimeter Array) по изучению самых холодных объектов во Вселенной.

Наблюдения

Как сообщает Caribbean News, пустыня Атакама признана одним из лидеров астрономического туризма. Наравне с полуостровом Ивераг (Ирландия), Канарскими островами (Испания), Большим озером Алкева (Португалия), Гран-Кару (Южная Африка), Исландией, которую часто называют — «рай сияний», Аризоной (США), Национальным парком Аораки (Новая Зеландия), Гавелландом (Германия).

Пустыня Атакама расположена на западном побережье Южной Америки. До Второй тихоокеанской войны (1879−1883) принадлежала Боливии. Это одно из самых засушливых мест земли (менее 10 мм в год). На границе пустыни на берегу Тихого океана находятся крупные чилийские порты — Арика и Икике.