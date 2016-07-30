Уфа, 30 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Башкирия, отказавшись от литературного фонда дочери Владимира Маяковского Патрисии Хелен Томпсон, продемонстрировала состояние библиотечного дела в республике и узость интересов научного сообщества региона. Часть опрошенных ИА REGNUM экспертов называет отказ от принятия в дар специализированного отобранного научного фонда «позором», часть считает подобное решение вынужденным, но «целесообразным».

(сс) Тара-Амингу Отказ

Как сообщили «Известия», Башкирский государственный университет не смог принять уникальную коллекцию литературы дочери Владимира Маяковского, предлагаемую ему Музеем Маяковского (Москва), сославшись на «проблемы с оформлением».

«В Давлеканово, «культурном анклаве» Башкирии, родилась и выросла мать Патрисии Хелен, Элли Джонс, в девичестве Елизавета Зиберт, — рассказал директор Давлекановского историко-краеведческого музея Массар Мухаметзянов. — Дочь Маяковского посетила Россию, приезжала и в Давлеканово. В музей нередко обращаются за архивными материалами, касающимися Элли Джонс и ее родственников, так что интерес к семье Зибертов в Башкирии не иссякает».

Дочь Маяковского была профессором университета в Нью-Йорке, специалистом по философии, социологии и семейной экономике, всю жизнь вела научную деятельность и собирала уникальную литературу. Ее библиотека насчитывает более тысячи книг, издаваемых с 40-х годов ХХ века на разных языках, и является, по оценке и.о. директора Московской дирекции по развитию культурных центров Владимира Владимирова, «отобранным специализированным научным фондом, представляющим интерес для студенческой аудитории и научного сообщества.

Упущенная возможность

«Если в изложении «Известий» всё верно, то это очень плохо, что республика прошляпила такой дар, — считает историк, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН, Игорь Кучумов. — У нас в республике такого объема западных книг по специальностям, которые изучала Патрисия Хелен Томпсон, точно нет. Если в технических вузах Башкирии достаточно «естественной» западной литературы, то гуманитарной фактически нет».

«Не имея каталога фонда, нельзя сделать окончательные выводы, однако, учитывая круг научных интересов хозяйки фонда, можно предположить, что каждая книга стоит в среднем от $70−250, — отметил эксперт. — Когда еще у научных учреждений республики будут деньги на закупку таких книг? Да никогда».

По мнению ученого, эти книги очень нужны. «С учетом, конечно, того, что когда-то их кто-то начнет читать, — добавляет собеседник ИА REGNUM. — Сейчас в Башкирии такую литературу ни ученые, ни аспиранты не читают».

Позор прозаседавшимся

«Хотелось бы узнать, что значит «сославшись на проблемы с оформлением», — любопытствует известный уфимский блогер Людмила Воробьева. — Но в любом случае, это не повод для отказа. Такая коллекция на вес золота! И это БГУ, сокровищница знаний! Позор «прозаседавшимся», размышляющим над оформлением. Сожалею».

Эксперты уверены, что отказ отражает положение библиотечного и архивного дела как, в БГУ, так и во всей республике. «Кто может гарантировать сохранность предлагаемого в дар фонда? — спрашивают уфимцы. — Сохранить не только физически, чтобы водой не залило и мыши не сгрызли, но и уберечь от разворовывания?» По мнению знатоков, ни руководство Национальной республиканской библиотеки, ни администрация библиотеки БГУ с такой задачей не справятся. Хорошие отзывы звучат о Научной библиотеке УНЦ РАН и библиотеке Башгоспедуниверситета.

Не быть собакой на сене

Часть экспертов считает, что отказ от дара целесообразен. «Не надо драматизировать, — утверждает руководитель уфимского филиала МПИКЦ «Белое дело» Андрей Словохотов. — Книги должны быть там, где их хотят читать, и там, где они максимально доступны. Вряд ли БГУ занялось оцифровкой и выкладкой книг для пользователей».

«В Башкирии, возможно, просто нет специалистов такого уровня, которые могли бы активно работать с фондом, — вторит ему поэт Илья Тавлияров. — Не нужно быть «собакой на сене» и брать на себя ответственность за то, что ты не можешь сохранить».

А если это была бы дочь не Маяковского?

При этом большинство опрошенных экспертов с той или иной степенью уверенности сходятся во мнении, что если бы в дар был предложен не научный фонд дочери Маяковского, а библиотека какого-нибудь более или менее известного башкирского писателя или общественного деятеля, предложение было бы принято незамедлительно.

«Факт: в Башкирии на официальном и административном уровне живо интересуются всем, что является местным и в особенности титульным, и не спешат проявить интерес к чему бы то ни было иному, — излагает свою точку зрения один из собеседников ИА REGNUM. — Не думаю, что такая картина характерна исключительно для Башкирии, что-то подобное есть во многих регионах с присущей им «местечковостью» мышления прежде всего элит. Менталитет региональных элит во многом определяет и состояние культуры в регионе, и круг интересов ученых, а те, кто не вписывается в рамки, выглядят в лучшем случае «белыми воронами», в худшем — возмутителями спокойствия. Что же касается научного фонда дочери Маяковского, то некоторое количество желающих ознакомиться с ним нашлось бы и в Башкирии».