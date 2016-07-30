Брюссель, 30 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Бельгии сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые подозреваются в подготовке теракта на территории страны. Об этом, как передает ВВС, сообщили в прокуратуре Бельгии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воины

«Задержанные — братья Нурредин и Хамза Х, — говорится в сообщении. — Позже, в субботу (30 июля), они предстанут перед судом, который решит, можно ли продлить им первоначальный 24-часовой срок задержания».

В заявлении федеральной прокуратуры отмечается, что в рамках спецоперации были проведены обыски в домах в Монсе и Льеже. Ни оружия, ни взрывчатки обнаружено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта в аэропорту и в метро Брюсселя прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, в результате инцидентов погибли более 30 человек, еще более 250 пострадали.