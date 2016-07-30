Киев, 30 июля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Властям Украины необходимо ужесточить правила въезда и проживания граждан РФ на территории страны. Соответствующая петиция опубликована на сайте президента страны Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Символика

«Переезд на ПМЖ и ВЖ из РФ должен быть возможен при поручительстве не менее 5 украинских граждан, при письменном признании Конституции Украины, при письменном признании территориальной целостности Украины и признании Европейского вектора развития Украины», — говорится в обращении к президенту.

При этом отмечается, что все высказывания устного характера, статьи и материалы в соцсетях должны рассматриваться как «нарушение этих признаний и давать повод для депортации потенциально враждебно настроенных граждан воюющей с Украиной страны».

Отметим, что на данный момент электронная петиция собрала чуть более 10 000 подписей при необходимых 25 000.