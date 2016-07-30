Каракас, 30 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Венесуэла, все-таки, не станет временным председателем МЕРКОСУР. Как сообщает El Observador, Венесуэла, где нарастает экономический коллапс и внутриполитический кризис, «парализовала МЕРКОСУР». По причине отсутствия консенсуса между членами организации председательство не может быть передано от Уругвая Венесуэле. Напомним, что последовательным противником передачи председательства Венесуэле является Парагвай.

Проблема

Исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер, в свою очередь, заявил, что Венесуэла должна сначала завершить процесс адаптации к МЕРКОСУР и разрешить внутренние проблемы, а уже потом претендовать на председательство. «Бразилия не выступает категорично против передачи полномочий председателя в МЕРКОСУР Венесуэле. Но сначала Венесуэла должна соблюсти требования к членам организации, озвученные еще четыре года назад», заявил Мишел Темер в ходе пресс-конференции, сообщает MercoPress.

Передача председательства в МЕРКОСУР Венесуэле должна была состояться сегодня.