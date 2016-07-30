Симферополь, 30 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Если бы Крым не воссоединился с РФ, на территории полуострова развернулась бы новая линия фронта, такая же, как в ДНР и ЛНР. Об этом, как передает RT, заявил глава делегации французских парламентариев Тьерри Мариани.

Александр Дейнека. Крымский пейзаж. 1930

«Я очень внимательно отношусь ко всему, что говорят о тех событиях, которые были 2 года назад, — отметил Мариани. — Я считаю, что если бы в то время Крым не присоединился к России, здесь был бы третий фронт наряду с Луганском и Донецком».

К мнению людей, которые высказались на референдуме за воссоединение Крыма с РФ, нужно относится с уважением, добавил глава французской делегации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав Российской Федерации (РФ) в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство населения полуострова высказалось за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.

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