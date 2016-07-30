Тверь, 30 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Глава Тверской области Игорь Руденя встретился c председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым 29 июля. Впервые коллегиальный орган проводит в Тверской области выездное заседание, которому предшествовала работа в районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области

Игорь Руденя отметил важность проведения заседания Совета в Тверской области. «Президент России Владимир Владимирович Путин считает формирование гражданского общества и соблюдение прав человека важнейшим условием развития нашей страны. Мы неукоснительно выполняем указания президента России. Считаем, что совместная работа с Советом поможет нам более эффективно и качественно развивать это направление на территории Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что региональная власть старается как можно чаще взаимодействовать с населением, и это не только личный прием граждан, но и встречи с жителями в районах, с трудовыми коллективами на предприятиях.

Михаил Федотов рассказал, что год назад Совет посещал регион, но тогда в поле зрения правозащитников попала только система исполнения наказаний. Сейчас члены Совета побывали в социальных учреждениях, детских приютах, интернатах для инвалидов, посетили территории, где есть проблемы с экологией, развитием малого и среднего предпринимательства. Сам председатель побывал в Кимрах.

«Самое главное — многие проблемы можно решить, если с людьми разговаривать, если слышать людей. А вот если от людей отворачиваться, если говорить: я здесь начальник, всем стоять, только дышать, — ничего не получается. Мы увидели в Кимрах, что там есть руководители, которые этого не понимают, считают, что для них достаточно того, что они наделены определенными полномочиями. А полномочия — от народа», — уверен председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы с коллегами определили, что наша задача — не просто быть открытыми, а иметь не отредактированную, без цензуры обратную связь от населения, — продолжил откровенный разговор Игорь Руденя. — Считаем, что авторитет власти не может быть заработан и укреплен разговорами, наглядной агитацией. Только конкретными делами власть может заработать авторитет. Должны быть позитивные достижения на каждом уровне руководства, будь то глава сельского поселения, района, региона».

Что касается решения проблем территории, то, как отметил Михаил Федотов, большинство проблем необходимо решать не на региональном, а на федеральном уровне. Так, летом число людей, проживающих в области, возрастает в несколько раз. Официальная статистика этого не учитывает, а значит, не учитывается и возрастающая нагрузка на экологию, инфраструктуру, здравоохранение, торговые сети.

Участники встречи договорились совместно вносить предложения по изменению соответствующих положений федерального законодательства.