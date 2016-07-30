В Тверской области готовы к сотрудничеству с правозащитниками
Тверь, 30 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Расширенное заседание совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека состоялось в правительстве Тверской области 29 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Основными спикерами стали исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Руденя, председатель Совета Михаил Федотов, президент паралимпийского комитета Владимир Лукин.
Игорь Руденя важным направлением работы правительства Тверской области по развитию гражданского общества назвал защиту прав детей, сохранение и поддержку социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, задача которых — возвратить ребёнка в семью. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий в социальных учреждениях для пожилых людей, сохранению там системы собственного медицинского обслуживания. Другая важная тема — реабилитация людей после тяжелых заболеваний, особенно это касается ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий.
«Сегодня Тверская область в числе 12 субъектов РФ реализует пилотный проект в этой сфере. Наш опыт высоко оценили эксперты. В ближайшие годы мы планируем сформировать региональную систему реабилитации», — подчеркнул глава региона.
Ответственный подход власти Тверской области к вопросам развития гражданского общества в Верхневолжье высоко оценил Владимир Лукин, многие годы работавший главным омбудсменом страны. Сегодняшнюю встречу назвал очень правильной и своевременной.
«Начать серьезный разговор о новой странице в управлении областью с диалога с Советом — очень правильная и хорошая идея. К ней не помешало бы присмотреться другим регионам, — заявил Владимир Лукин. — Сегодня исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя сделал важный шаг в налаживании диалога между обществом и властью. Готов содействовать в этом тверскому региону в дальнейшем».
Члены Совета рассказали о результатах работы, которую провели в районах области, социальных, медицинских и других учреждениях. Главный вывод — выявленные проблемы необходимо решать совместными усилиями.
«Члены Совета — абсолютно независимые, высокопрофессиональные и беспокоящиеся за судьбу своей страны люди, — отметил Михаил Федотов. — Мы не контролирующая организация, мы пытаемся найти проблемы и дать рекомендации по их решению, то есть помочь».
Игорь Руденя продолжил, что в решении проблем региональная власть готова к сотрудничеству со всеми конструктивными силами независимо от партийной принадлежности. «Никогда не будем принимать решения, исходя из политической окраски», — подчеркнул Игорь Руденя.
В целом глава региона выразил уверенность, что совместная работа с советом поможет обеспечить в Тверской области соблюдение прав человека и поступательное развитие гражданского общества.