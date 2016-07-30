Тверь, 30 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Расширенное заседание совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека состоялось в правительстве Тверской области 29 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Основными спикерами стали исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Руденя, председатель Совета Михаил Федотов, президент паралимпийского комитета Владимир Лукин.

Пресс-служба правительства Тверской области

Игорь Руденя важным направлением работы правительства Тверской области по развитию гражданского общества назвал защиту прав детей, сохранение и поддержку социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, задача которых — возвратить ребёнка в семью. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий в социальных учреждениях для пожилых людей, сохранению там системы собственного медицинского обслуживания. Другая важная тема — реабилитация людей после тяжелых заболеваний, особенно это касается ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий.

«Сегодня Тверская область в числе 12 субъектов РФ реализует пилотный проект в этой сфере. Наш опыт высоко оценили эксперты. В ближайшие годы мы планируем сформировать региональную систему реабилитации», — подчеркнул глава региона.

Ответственный подход власти Тверской области к вопросам развития гражданского общества в Верхневолжье высоко оценил Владимир Лукин, многие годы работавший главным омбудсменом страны. Сегодняшнюю встречу назвал очень правильной и своевременной.

«Начать серьезный разговор о новой странице в управлении областью с диалога с Советом — очень правильная и хорошая идея. К ней не помешало бы присмотреться другим регионам, — заявил Владимир Лукин. — Сегодня исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя сделал важный шаг в налаживании диалога между обществом и властью. Готов содействовать в этом тверскому региону в дальнейшем».

Члены Совета рассказали о результатах работы, которую провели в районах области, социальных, медицинских и других учреждениях. Главный вывод — выявленные проблемы необходимо решать совместными усилиями.

«Члены Совета — абсолютно независимые, высокопрофессиональные и беспокоящиеся за судьбу своей страны люди, — отметил Михаил Федотов. — Мы не контролирующая организация, мы пытаемся найти проблемы и дать рекомендации по их решению, то есть помочь».

Игорь Руденя продолжил, что в решении проблем региональная власть готова к сотрудничеству со всеми конструктивными силами независимо от партийной принадлежности. «Никогда не будем принимать решения, исходя из политической окраски», — подчеркнул Игорь Руденя.

В целом глава региона выразил уверенность, что совместная работа с советом поможет обеспечить в Тверской области соблюдение прав человека и поступательное развитие гражданского общества.