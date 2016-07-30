Вашингтон, 30 июля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В пятницу, 29 июля, в США состоялась презентация формы, в которой американские спортсмены будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Как сообщает «Матч ТВ», реакция спортивных болельщиков была не совсем той, на которую рассчитывали дизайнеры одежды.

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Так, блогеры и сотрудники СМИ разглядели на форме спортсменов российскую символику, а именно государственный флаг страны.

«Речь идет о майках атлетов, верхняя часть которых напоминает российский триколор», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония открытия летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро состоится 5 августа.

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