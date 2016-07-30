Тверь, 30 июля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Тверской области благодаря федеральной и региональной поддержке можно воссоздать культуру производства льна, рапса. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, комментируя итоги совещания о мерах развития агропромышленного комплекса в Центральном Нечерноземье, которое провел в тверском регионе президент России Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области

Нечерноземные регионы — интересная территория для бизнеса. Здесь можно активно заниматься сельским хозяйством, выращивать практически все основные сельхозкультуры, есть перспективы для развития свиноводства, молочного скотоводства. С этой точки зрения у Тверской области большой потенциал, считает министр сельского хозяйства.

Александр Ткачев отметил, что для развития сельского хозяйства и Тверская область, и другие регионы Нечерноземья нуждаются в особой поддержке государства: затраты на единицу произведенной здесь продукции выше в силу объективных причин, прежде всего, климатических.

«Сегодня мы активно работаем с властью, с исполняющим обязанности губернатора Игорем Руденей. Считаю, с тем набором инструментов поддержки, который существует на региональном уровне, и при содействии федерального центра мы можем воссоздать культуру производства льна, рапса. Вместе с развитием молочного, мясного животноводства, глубокой переработки, производства картофеля это будет делать Тверскую губернию активным участником экономического процесса нашей страны», — сказал глава Минсельхоза.