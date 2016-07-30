Тверь, 30 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Гражданское общество в Тверской области — боевое и задиристое. Такое мнение было высказано 29 июля в ходе встречи исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени с председателем коллегиального органа Михаилом Федотовым и президентом параолимпийского комитета Владимиром Лукиным. Разговор шел о развитии экономического потенциала и гражданского общества в Верхневолжье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Общество есть

На встрече глава региона рассказал о важнейших направлениях работы власти в регионе.

«Мы планируем сделать мобильной и доступной услугу скорой медицинской помощи, зона покрытия сотовой связью также недостаточна на территории области. Сейчас хотим проверить качество покрытия по федеральным и региональным трассам, а также по ключевым населенным пунктам, которые являются знаковыми сегментами развития», — отметил Игорь Руденя.

Владимир Лукин выразил уверенность, что Тверская область имеет сильные стороны, которые могут быть использованы для развития региона. «Близость к Москве порождает определенные проблемы, но дает и серьезные возможности. Инвесторы смотрят, прежде всего, на инфраструктуру, причем не только на федеральные магистрали. Очень многое зависит от сообщения между районами, наличия мобильной связи. Надо подумать о том, как ускорить развитие этих моментов», — считает Владимир Лукин.

Президент параолимпийского комитета также отметил, что внешнеполитическая ситуация в скором времени нормализуется, и это облегчит привлечение инвестиций. Важным он назвал также создание инфраструктуры развития гражданского общества.

«Мне очень приятно, что здесь находится делегация одного из наиболее живых и энергичных подразделений администрации президента. Очень хорошо, что вы начали использовать их опыт, они могут стать системным фактором развития области», — обратился Владимир Лукин к главе региона.

«Мне понравилось гражданское общество Тверской области. Оно живое, боевое, задиристое. Это хорошо, с ним можно работать», — сказал Михаил Федотов, который предложил создать, по аналогии с президентским, региональный Совет по правам человека.