Тверь, 30 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Продукцию производителей региона — «Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода», ОАО «Волжский пекарь», Весьегонского винзавода, компании «Ратибор», «Оковцы», Каширского ликеро-водочного завода «Вереск» — представил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя президенту Владимиру Путину в ходе его визита в регион 28 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Аннибале Карачи. Лавка мясника

«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» — одно из самых современных предприятий пищевой промышленности в России мощностью 300 тонн в сутки и количеством рабочих мест — 1,5 тыс. Почти столько же специалистов заняты на хлебопекарном предприятии «Волжский пекарь», отметившем в прошлом году 75-летие. Ежегодный объем выпуска продукции — более 50 тыс. тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, из них 63% составляют социальные сорта.

Генеральный директор предприятия Лилия Корниенко рассказала президенту о заводе, а также о том, что сама проработала на нем 50 лет. Глава государства отметил хороший уровень заработной платы хлебопеков и попробовал одно из популярных изделий компании — баранки.

Лилия Корниенко считает, что на совещании, посвященном развитию АПК Центрального Нечерноземья, состоялся деловой, открытый разговор о проблемах сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Это даст результат для нашего региона, — считает руководитель предприятия. — Тем более что в Тверской области идет взаимопонимание, руководитель региона и бизнес говорят на одном языке. Есть надежда, что будут решения в пользу производителей пищевых продуктов».