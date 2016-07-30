Сан-Сальвадор, 30 июля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В Сальвадоре завершается археологические исследования вулканических озер в кратерах Зеленой лагуны и в Лагуне нимф. Также изучены воды вулканического озера Коатепеке, где находится священный для индейцев майя остров Теопан. Руководитель исследовательского проекта — доктор Крис Бегли, университет штата Кентукки, США.

pinterest.com Пейзажи Сальвадора

Крис Бегли уверен, что вулканические озера Сальвадора богаты историческими реликвиями и артефактами, как и прибрежные воды страны. В феврале с.г. исследователь сделал уникальные фотографии затонувшего судна Христофора Колумба, которое находится в подводном участке территории Лос-Кабанос, комментирует Prensa Latina. Отметим, что департамент археологии министерства культуры Боливии зарегистрировал четыре подводных участка в стране, где имеются исторические реликвии.

Культура современного Сальвадора — уникальный синтез. До седьмого века на территории нынешнего Сальвадора жили племена майя. Затем туда пришли многочисленные родо-племенные объединения индейцев науа юто-ацтекской языковой семьи. Культура науа попала под влияние майя, испытала вторжение тольтекских мигрантов. В итоге, на территории современного Сальвадора образовалась гибридная культура пипилей, создавшая государство Кускатлан. Лишь к 1528 году испанцы смогли подавить сопротивление индейцев. Почти 90 процентов населения современного Сальвадора — это метисы. Однако, индейские языки на территории Сальвадора почти вымерли, частично сохраняется лишь язык пипиль.