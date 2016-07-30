Тверь, 30 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Музей сельской жизни откроется в деревне Рясня Старицкого района Тверской области 30 июля — в рамках празднования Дня села, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Василий Суриков. Старик-огородник. 1882

В музее представлены предметы народных промыслов, которые были на селе, фотографии, рассказывающие о жизни на старицкой земле. Эти края знаменательны и тем, что здесь родился вице-адмирал русского флота, герой обороны Севастополя в Крымской войне Владимир Корнилов. В 2009 году здесь был открыт музей, посвященный его имени.

Идея создания обоих экспозиций принадлежит общественности и, в частности, активисту Александру Волнухину, который вместе с земляками при поддержке власти много лет собирал экспонаты музеев и средства на их открытие.

О важности сохранения исторической памяти о подвигах героев, а также участия в этой работе власти, общественных организаций и жителей региона неоднократно говорил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя. «Опыт показывает, что настоящая патриотическая работа возможна только через тесное сотрудничество власти и общественности, патриотических общественных движений и организаций. Правительство Тверской области будет развивать поддержку подобных инициатив», — отметил глава региона.