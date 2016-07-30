Тверь, 30 июля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Сельское хозяйство в Тверской области с приходом нового главы региона получит новый толчок к развитию. Такое мнение, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, высказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Она посетила регион для участия в совещании о мерах развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, которое 28 июля в тверской области провел президент Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Тверской области

Как отмечалось на совещании, за последнее время уровень самообеспеченности в России по свинине и мясу птицы вырос с 60 до 95%. Это говорит о том, что село оживает и становится драйвером экономики, отмечалось на совещании.

По мнению Светланы Орловой, важно, что обсуждение состоялось в Тверской области: «Тверская область — один из сельскохозяйственных регионов. Субъекту повезло, что сюда пришел исполняющим обязанности губернатора Игорь Михайлович Руденя, потому что за его плечами огромная школа работы. С его федеральным авторитетом, профессионализмом можно будет еще больше развивать АПК: запускать в оборот сельскохозяйственные земли, поддерживать малый и средний бизнес. Игорь Михайлович много не говорит, он делает».

Добавим, что Игорь Руденя возглавил Тверскую область в качестве исполняющего обязанности губернатора с марта этого года. До этого он работал в Минсельхозе РФ.