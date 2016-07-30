Москва, 30 июля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В России за употребление допинга может быть введена уголовная ответственность. Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

Myfuture.com Тест на допинг

«Мы исходим из того, что такая проблема есть, — говорит Мутко. — Нам нужно усиливать меру ответственности, мы осенью внесем в Госдуму закон о введении, скорее всего, уголовной ответственности за допинг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2016 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало очередной доклад, в котором утверждается, что на территории РФ действует государственная «допинговая программа». Со своей стороны агентство обратилось к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вместо презумпции невиновности применить к спортсменам РФ принцип коллективной ответственности.

24 июля Международный олимпийский комитет не стал отстранять российскую сборную от участия в летних Играх в Рио-де-Жанейро. Решения по участию спортсменов РФ будут принимать международные федерации по олимпийским видам спорта на основе выработанных МОК критериев.