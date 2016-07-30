Симферополь, 30 июля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Прокурор Крыма Наталья Поклонская в случае избрания в Государственную думу РФ не хочет заниматься правоохранительной тематикой. Об этом, как передает RT, она сама рассказала на встрече с журналистами в Симферополе.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». Реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Ничего я не хочу

На вопрос сотрудников СМИ, не желает ли она, будучи избранной в Госдуму РФ, работать по профилю, Поклонская сказала: «Нет, а там как будет, я не знаю».

При этом прокурор Крыма добавила, что в случае избрания в Госдуму РФ хотела бы войти в состав комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Напомним, 18 сентября 2016 года в 39 регионах России пройдут выборы в Госдуму. Голосование будет проведено по смешанной системе — 225 депутатов будут избираться по одномандатным округам, еще 225 — по партийным спискам.