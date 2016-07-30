Москва, 30 июля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Москве на Серпухово-Тимирязевской линии метро молодой мужчина бросился под поезд. Как передает Life.ru, инцидент произошел в субботу, 30 июля, на станции «Петровско-Разумовская».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мужчина бросился под поезд на станции метро «Петровско-Разумовская» на серой ветке столичной подземки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-летний мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался на месте ЧП.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.