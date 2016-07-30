Опрос: Клинтон опережает Трампа по популярности
Вашингтон, 30 июля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Агентство Reuters и международный социологический центр Ipsos провели социологический опрос о том, кто из 2-х претендентов на пост президента США — Дональд Трамп или Хиллари Клинтон — наиболее популярны.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Кто кого
Так, согласно результатам опроса, за бывшего госсекретаря США Клинтон в настоящее время готовы проголосовать 41% жителей страны, а отдать голос за миллиардера Трампа намерены 35% респондентов.
Таким образом, Клинтон опережает Трампа на 6%, укрепив свои позиции в президентской гонке.
Отмечается, что 25% участников опроса выбрали «другого» кандидата.
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