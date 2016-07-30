Вашингтон, 30 июля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Агентство Reuters и международный социологический центр Ipsos провели социологический опрос о том, кто из 2-х претендентов на пост президента США — Дональд Трамп или Хиллари Клинтон — наиболее популярны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Так, согласно результатам опроса, за бывшего госсекретаря США Клинтон в настоящее время готовы проголосовать 41% жителей страны, а отдать голос за миллиардера Трампа намерены 35% респондентов.

Таким образом, Клинтон опережает Трампа на 6%, укрепив свои позиции в президентской гонке.

Отмечается, что 25% участников опроса выбрали «другого» кандидата.

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