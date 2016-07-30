Ташкент, 30 июля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В Ташкенте вновь появились еще не забытые горожанами очереди у автозаправочных станций, сообщает Узметроном, отметив, что «пока их нельзя назвать километровыми, но автомобили уже перекрывают часть дорожного полотна, затрудняя движение».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным издания, причина очередного, «никто не помнит, какого по счёту, повышенного спроса на топливо, скорее всего, кроется в повышении цен».

«Не исключено, что с 1 августа в Узбекистане поднимут цены на бензин, а поскольку размер повышения еще не известен, владельцы автомобилей стараются залить полные баки», — говорится в публикации. Журналисты издания напоминают, что в конце июля каждого года выходит указ президента Узбекистана о повышении в среднем на 10% размеров МРОТ.

«Практически сразу же о повышении тарифов на все виды коммунальных услуг сообщают организации коммунального профиля. Сразу же, не дожидаясь, когда люди получат первую зарплату или пенсию с учетом надбавки, подскакивают цены на все продовольственные и непродовольственные товары», — пишет издание.