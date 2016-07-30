Вашингтон, 30 июля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан, выступая на форуме по безопасности в американском Аспене (штат Колорадо), усомнился в возможности сохранить целостность Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«Я не знаю, удастся ли снова объединить Сирию, — цитирует Бреннана RT. — Будет ли это некий тип конфедеративной структуры с различными конфессионнальными группами, управляющими своими частями страны…»

При этом глава ЦРУ добавил, что специалисты США смотрели на разные части страны и «какие могут быть самообеспечивающимися и какие будут нуждаться во внешней помощи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Сирии Башар Асад во время встречи с делегацией от Европарламента в Дамаске заявил, что страны Европы столкнулись с трудностями из-за неверной политики некоторых западных лидеров.

«То, что происходит в Сирии и регионе, естественно, сильно влияет на Европу — это связано и географией, и социальными связями», — сказал сирийский лидер.

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