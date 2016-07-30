Симферополь, 30 июля, 2016, 07:53 — ИА Регнум. У северных границ Крыма расположены тренировочные лагеря «Исламского государства» (ИГИЛ — запрещено в РФ), заявил вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. По его словам, тренировочные базы, на которых готовят сторонников террористической организации, находятся на юге Херсонской области (Укркаина) — недалеко от российско-украинской госграницы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

«Нас … беспокоит, что украинская сторона в обмен на антироссийские акции позволяет исламским радикалам участвовать в Херсонской обл. в противоправных действиях и формировать параллельные структуры власти», — заявил вице-премьер на встрече с французскими парламентариями, передает РБК.

«Беспокоит то, что атомные электростанции, которые находятся на территории Украины, могут стать объектом шантажа киевской власти со стороны радикалов», — сказал Бальбек, отметив, что это «выносит вопросы безопасности, как Европы, так и России, на общий уровень».

В марте Associated Press узнало о том, что ИГИЛ (запрещено в РФ) подготовило около 600 боевиков для осуществления терактов в европейский странах. Лагеря, где террористов обучают проведению атак, расположены в Ираке, Сирии, и, возможно, на территориях, входивших в СССР.

Кроме того, по данным источников AP, группы террористов рассредоточены по Германии, Дании, Италии, Швеции, Великобритании.