Вашингтон, 30 июля, 2016, 06:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри обеспокоен гуманитарной операцией России в сирийском Алеппо. Об этом он заявил в беседе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

По словам Керри, в случае если гуманитарная операция в Алеппо является лишь «уловкой», то она может полностью сорвать усилия по политическому урегулированию в Сирии.

Позднее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, комментируя в ходе брифинга заявление главы ведомства, дал понять, что в Вашингтоне не видят необходимости в создании гуманитарных коридоров в Алеппо.

«Мы откровенно выражаем нашу озабоченность по поводу этих коридоров. В них не должно быть никакой необходимости, если режим прекращения боевых действий проводится в жизнь и наблюдается в районе Алеппо. Люди должны иметь возможность мирно оставаться в своих домах, потому что они не подвергаются риску со стороны сил режима», — приводит заявление Джона Кирби пресс-служба Госдепартамента.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с правительством Сирии начинают масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. Для выхода из контролируемых террористами восточных кварталов города мирных жителей и желающих сдаться боевиков создаются три безопасных коридора с пунктами горячего питания и медицинской помощи.

Кроме этого, ещё один коридор будет создан в направлении трассы Кастелло. По нему из города выпустят боевиков с оружием. Этот шаг предпринят в связи с тем, что США не предоставляют данных о точном местонахождении боевиков «Сирийской свободной армии» и «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещённая в России).

Сирийские ВВС разбрасывают над Алеппо листовки с указанием безопасных коридоров и инструкциями по выходу из города.