Париж, 30 июля, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Власти Франции предъявили официальные обвинения выходцам из Алжира и Пакистана Аделю Хаддади и Мохаммад Усману, подозреваемым в преступном сговоре с террористами, устроившими террористическую атаку в Париже в ноябре 2015 года, передаёт Daily Mail.

mag.kg Теракт в Париже

Как сообщало ИА REGNUM, 29-летний алжирец Адель Хаддади и 35-летний пакистанец Мохаммед Усман были задержаны в апреле этого года в Австрии, а затем экстрадированы во Францию.

По версии следствия, подозреваемые вместе с двумя террористами-смертниками нелегально проникли на греческий остров Лерос через территорию Турции. У всех четверых были поддельные паспорта граждан Сирии.

В отличие от двух смертников Хаддади и Усман не смогли добраться до столицы Франции, поскольку власти Греции выслали нелегалов из страны. После блужданий по Европе подозреваемые оказались в лагере для мигрантов в Зальцбурге, где и были задержаны по наводке французских полицейских.

Напомним, в результате террористических атак в Париже в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).