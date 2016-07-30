Монреаль, Канада, 30 июля, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало на своём официальном сайте обновлённую версию доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, удалив из него текст письма экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором давалась оценка ситуации в российской лёгкой атлетике.

Допинг

В результате изменений текст документа сократился с 97 до 89 страниц. Антидопинговое агентство никаким образом не комментирует изменения доклада.

Напомним, 12 мая газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что не менее 15 российских призёров Олимпийских игр 2014 года употребляли допинг.

В своей публикации американское издание ссылалось на бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, по словам которого в России существует некая управляемая государством «допинговая программа», которая очень тщательно планировалась на протяжении многих лет, для того, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к WADA с призывом незамедлительно начать проверку информации. В руководстве МОК отметили, что изложенные американскими журналистами сведения настолько детальны, что оставлять их без внимания недопустимо. Результаты расследования независимой комиссии WADA были представлены 18 июля на специальной пресс-конференции в Торонто.