Москва, 30 июля, 2016, 03:52 — ИА Регнум. В сирийские населённые пункты Алеппо, Эль-Бутма и Дейр-эз-Зор российской стороной доставлено 25 тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — крупа и томатная паста, общей массой 21 тонна», — говорится в документе.

Кроме этого, в районы города Алеппо, находящиеся под контролем вооружённых формирований, с вертолёта Ми-8 десантировано две тонны гуманитарных грузов. Малообеспеченным семьям населённого пункта Эль-Бутма провинции Хомс также доставлено две тонны гуманитарных грузов, основу которых составили мука, рис, мясные и рыбные консервы.

По информации Минобороны России, 29 июля были заключены соглашения о примирении с представителями ещё семи населённых пунктов в провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, такимобразом, увеличилось до 301.

Также были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.