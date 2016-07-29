Брюссель, 30 июля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза в одном из секторов российской экономики может быть снята в 2017 году. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Вероятнее всего, не все санкции будут сняты одновременно, но решение об отмене по одному из секторов экономики может быть принято в следующем году», — заявил один собеседников агентства.

Отмечается, что к отмене санкционных мер власти стран Евросоюза подталкивают местные фермеры и бизнесмены, терпящие серьёзные убытки из-за невозможности поставлять свою продукцию на российский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и ЕС ввели санкции против российских физических лиц и компаний, а затем — ограничительные меры в отношении целых секторов российской экономики. В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из стран, которые применили санкции против России.