Бухарест, 30 июля, 2016, 01:06 — ИА Регнум. «Турция является важным членом в структуре НАТО и остается таковым. Турция также является стратегическим партнером Румынии. В интересах НАТО, Европейского союза, Турции и всех нас, чтобы ситуация в Турции нормализовалась, то есть восстановилось функционирование демократических институтов, соблюдение ценностей, характерных евроатлантическому сообществу», — заявил глава МИД Румынии Лазэр Комэнеску на совместной пресс-конференции в Бухаресте с министром обороны Румынии Михней Мотокой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Паноптикум

Комэнеску сказал, что ЕС и НАТО «в равной степени являются альянсами, основанными на ценностях», и «наши турецкие партнеры должны это хорошо понимать». Чиновник добавил, что Бухарест поддерживает двусторонний диалог с Анкарой, пытаясь донести до турецкой стороны эти месседжи.

Глава румынской дипломатии сообщил, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча Румыния — Польша — Турция на уровне министров иностранных дел. Он считает, что Анкара «понимает важность возвращения ситуации в нормальное русло». «Это придает нам уверенность в том, что все будет проходить в духе и согласно решениям, принятым [на саммите НАТО] в Варшаве», — добавил Комэнеску.

В свою очередь, министр обороны Михня Моток отметил, что Турция остается крупным региональным игроком на Черном море. «Турция остается неизменным, важным партнером для Румынии, крупным региональным игроком на Черном море и будучи такой силой, она не может быть сбита с заданного политического курса чуть более трудными моментами внутренней жизни», — сказал чиновник.

Он выразил надежду, что последние события в Турции не повлияют на реализацию инициированного Румынией, «скрупулезно, на протяжении многих месяцев согласовывавшегося» и поддержанного на саммите НАТО в Варшаве проекта по усилению морского и воздушного присутствия НАТО на Черном море. Моток напомнил в этой связи, что в июле были проведены масштабные многонациональные учения в Черном море, в которых также приняла участие турецкая сторона.

Министр обороны Румынии говорил в данном контексте и о развитии отношений Турции с Россией, выразив уверенность, что «признаки примирения [между Москвой и Анкарой], которые отмечались еще до неудачной попытки переворота в Турции, не могут коренным образом повлиять на стратегические реалии» и инициативы НАТО, которые «не имеют ни малейшей тени наступательного характера».

В то же время он признал, что в новых условиях в этом плане возможны «дополнительные сложности и задержки». «Но мы сможем реализовать решения, принятые на высшем уровне в Варшаве, в том числе касательно морской компоненты присутствия на Черном море», — уверен Михня Моток.