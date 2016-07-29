Будапешт, 30 июля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российскую национальную команду от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом вечером 29 июля сообщила пресс-служба организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как говорится в комментарии, при принятии решения Исполнительный совет IWF «тщательно изучил вопрос об участии российских тяжелоатлетов в Олимпиаде», приняв во внимание документы их доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В IWF назвали статистику российских тяжелоатлетов «чрезвычайно шокирующей и неутешительной». По сведениям организации, на сегодняшний день повторная проверка семи проб российских спортсменов, взяты на Олимпиадах в Пекине и Лондоне, показала положительный результат на наличие допинга.

«Добросовестная репутация тяжёлой атлетики как вида спорта серьёзно пострадала много раз и на разных уровнях от действий российских спортсменов, поэтому соответствующая санкция была применена для того, чтобы сохранить статус спорта», — заявляют в международной федерации.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля Междунардный олимпийский комитет (МОК) принял решение не отстранять от всю российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. При этом было заявлено что международные федерации по олимпийским видам спорта самостоятельно примут решение об участии в состязании тех или иных спортсменов, опираясь на выработанные МОК критерии. Спортсмены, ранее уличённые в использовании допинга, на Олимпиаду поехать не смогут.