Белград, 30 июля, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич, находящиеся в техническом мандате, обсудили с вице-премьером Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе наращивание двусторонних отношений между Белградом и Киевом и интеграцию двух стран в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба МИД Сербии Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ивица Дачич

Как отмечается, в ходе состоявшихся в Белграде переговоров «стороны констатировали взаимную приверженность принципу территориальной целостности, который является основным постулатом мирного развития международных отношений».

«Ивица Дачич во время встречи выразил признательность за активное участие Украины в KFor (международные силы под руководством НАТО в Косово — Kosovo Force — ИА REGNUM ), войска которого, при искренней поддержке местного сербского населения, защищают сербские святыни в Косово и Метохии», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что сентябре минувшего года президент Сербии Томислав Николич, выступая на Генассамблее ООН, напомнил, что в марте 2004 года албанцами в Косово в присутствии сил KFor было сожжено и взорвано большое число православных храмов, церквей, колоколен, монастырских библиотек и архивов. Всего, по его словам, за период с июня 1999 года, когда силы KFor вступили в Косово, на территории края было уничтожено 140 православных святынь.

Как указывается в пресс-релизе сербского правительства, на встрече также было заявлено о необходимости «перезапуска механизма смешанной комиссии, который должен привести к подписанию ряда соглашений, одним из которых является дальнейшее развитие сотрудничества по важнейшему Соглашению о свободной торговле». «Украина является единственной европейской страной, с которой Сербия не имеет такого соглашения», — подчёркивается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба МИД Сербии информирует, что украинская сторона также «выразила заинтересованность в опыте Республики Сербии в процессе евроинтеграции, и в связи с этим достигнута договорённость об обмене опытом».

Отметим, что в ситуации после присоединения Крыма к России в марте 2014 года поддержка Сербией «территориальной целостности» Украины означает отказ официального Белграда признать Крым территорией России. Между тем, Москва неизменно признаёт Косово, односторонне провозглашённую независимость которого признало большинство стран мира, территорией Сербии.

Заявление сербского руководства также подтверждает позицию Белграда о признании территорией Украины Донецкой и Луганской народных республик, поддержку которым активно выражает патриотическая оппозиция в Сербии.

Напомним, что в октябре 2014 года сербские власти ввели уголовную ответственность для граждан страны за участие в военных конфликтах за рубежом и организацию отправки для участия в боевых действиях на территории других государств. Позднее президент Украины Пётр Порошенко во время телефонных переговоров с Александром Вучичем попросил его усилить уголовную ответственность для сербских граждан за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев. Глава сербского правительства заверил его, что «именно такого подхода и будут придерживаться в Сербии относительно наёмников».