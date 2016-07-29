Архангельск, 29 июля, 2016, 23:59 — ИА Регнум. 29 июля в Архангельске был дан старт самым северным в России парусным гонкам. В этом году Соловецкая регата пройдет уже в 42-й раз. Она посвящена 75-летию со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Участие в соревновании принимают 15 крейсерских яхт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

По информации организаторов, среди основных задач Соловецкой регаты — популяризация парусного спорта, развитие крейсерских походов, повышение мастерства участников гонок, выявление сильнейших экипажей. Участие в регате принимают яхтсмены из республики Карелия, Мурманска и Москвы.

Программа регаты насыщенная. Так, 31 июля состоится морской ход на Заяцкий остров и возложение венков в память о погибших моряках. С 1 по 4 августа пройдут гонки большой Соловецкой регаты. В программе три этапа. Яхтсменам предстоит преодолеть дистанции 50, 40 и 8 миль. Победителей определят в трёх группах в зависимости от класса яхт.

Торжественное закрытие регаты и награждение победителей состоится 7 августа 2016 года в Архангельске.