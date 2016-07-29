Минск, 29 июля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Александр Лукашенко обещает дальнейшую поддержку развитию фермерства в Белоруссии, сообщает пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшегося 29 июля визита руководителя постсоветской республики в Минскую область.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

Прибыв в Логойский район, Лукашенко заявил, что при восстановлении нерентабельных или малорентабельных сельхозпредприятий нужно ориентироваться на фермеров. При этом вопрос о передаче земли в частную собственность остался за за скобками, судя по сообщению президентской пресс-службы.

«У нас треть или четверть хозяйств, с которыми вы (государственные собственники) не справляетесь. Так надо шире использовать фермеров. Но это не должно быть бездумно. У государства всегда должна быть жесткая подушка безопасности, — заявил руководитель постсоветской республики. — У нас есть хорошие фермеры, которые себя зарекомендовали. Хотят — отдайте лучше им. И не спешите отдавать иностранцам. А если отдаете, то железобетонно под условия. Село у нас выходит на нормальный уровень развития. Не потеряйте управления в сельском хозяйстве».

Лукашенко обратился к проблемам управления сельским хозяйством и, согласно официальному сообщению, потребовал равняться на фермеров при подготовке перспективных руководящих кадров. «Если нет руководителя — никогда не будет хозяйства, — отметил он. — Дайте мне сотню революционеров, и мы перевернем Белоруссию. Есть нормальные люди, и им надо отдавать землю. Пусть работают».

Лукашенко рассказал о необходимости поддержки местного населения со стороны руководства сельхозпредприятий, независимо от формы собственности. «В перспективе государство будет поддерживать как частников, так и государственников исключительно исходя из этого фактора», — сообщили в президентской пресс-службе.

Руководитель постсоветской республики, в советские времена — комсомольский и партийный работник, а также руководитель совхоза, ознакомился с ходом уборочной кампании, поручив нарастить её темпы. В духе руководителей советских среднеазиатских республик он заявил: «Пора выходить на намолот под 500 тыс. т в день. Чтобы за два — два с половиной дня мы миллион молотили».

Кроме того, Лукашенко потребовал, сказано в официальном сообщении, безусловной реализации поручений по приобретению хозяйствами пресс-подборщиков. Ему продемонстрировали в полевых условиях соответствующую технику белорусского производства, которую с каждым годом всё труднее продавать партнёрам по Евразийскому союзу, не говоря уж о Евросоюзе.

Не обошлось и без ряда ценных указаний. В частности, Лукашенко указал на излишние траты средств на текущий ремонт автодорог. «Вы сейчас опять начали укладывать асфальт на кольцевой дороге. Мало того, что вы пробки там организовали, людям не проехать (вы же не можете работать, когда меньший поток транспорта)… Давно пора посмотреть, куда мы бюджетные деньги вкладываем, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Я еду по той трассе. Она еще более-менее нормальная. Может, когда-то ее и надо переложить. Но у нас же все по плану. Запланировано через семь лет ее переложить, и, какая бы она ни была, все равно ее переложат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко распорядился использовать цемент при строительстве автодорог. Избыток цемента образовался из-за высочайшего уровня распоряжения талантливыми управленцами средствами белорусских налогоплательщиков в процессе внедрения инноваций и модернизации цементных заводов за счёт «связанных» китайских кредитов. Лукашенко также признавал проблемы отдачи от вложений десятков миллиардов долларов в сельское хозяйство, что не сняло ряд проблем, например — стихийного импорта обывателями продуктов питания из Польши и миграции сельского населения в города.