Москва, 29 июля, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Очередной раунд технических консультаций состоялся сегодня, 29 июля, между министром транспорта РФ Максимом Соколовым и министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи. Повесткой дня было обеспечение египетской стороной мер безопасности в аэропортах.

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Представитель Минтранса РФ сообщил, что «встреча прошла в конструктивной обстановке, стороны еще раз обсудили пошаговый план действий по обеспечению мер в сфере гражданской авиации». Днем раньше сообщалось, что остаются окончательно нерешенными вопросы, связанные с «применением автоматизированной системы доступа биометрического контроля» в «чистую» зону аэропортов, многоуровневой системой контроля багажа, проверкой бортового питания и видеонаблюдением в периметре аэропортов.

Ранее ставился вопрос даже об открытии собственных российских терминалов в египетских аэропортах. Оперативное выполнение всех рекомендаций может означать, что первые рейсы в Египет из России возможны уже в конце октября. Но это не означает, что в скором времени туристический поток восстановится полностью.

Как заметил генеральный директор онлайн трэвел-агентства Biletix Александр Сизинцев, «закрытие Турции и Египта во втором полугодии прошлого года сильно изменило туристические потоки из России. В этом сезоне большинство туристов осталось в России: Симферополь и Сочи стали первыми в рейтинге наиболее популярных направлений. Сегмент внутренних перелетов превысил сегмент международных более чем на 10 пунктов. Те туристы, которые, несмотря на валютный курс, решили поехать за границу, в основном выбрали другие Средиземноморские курорты. В числе лидеров — Тиват (Черногория), Бургас (Болгария), Тель-Авив и греческие курорты».

Полеты в Египет и турпоток из РФ были приостановлены после катастрофы на Синае в конце октября 2015 года, когда российский самолет разбился в результате теракта. Для возобновления авиасообщения между странами РФ выдвинула условие обеспечения безопасности в аэропортах Египта.

В результате переговоров, стороны договорились разработать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и изучить возможность участия экспертов РФ в обеспечении безопасности в аэропортах этой страны. Египетское ведомство пригласило экспертов РФ посетить Египет, чтобы скорее снять все подвешенные вопросы, и российская сторона выразила готовность сделать это в течение ближайших нескольких недель.