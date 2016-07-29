Бишкек, 29 июля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Верховный суд Киргизии в ходе очередного заседания, посвященного уголовному делу по произошедшим 7 апреля 2010 года событиям, отменил вынесенное ранее решение о пожизненном лишении свободы экс-президента Курманбека Бакиева и заочно приговорил его к 30 годам тюрьмы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Такой вердикт высший судебный орган страны принял, руководствуясь статьей 50 Уголовного кодекса («Пожизненное лишение свободы»), позволяющей снизить срок заключения до 30 лет в колонии усиленного режима для мужчин, достигших в момент совершения преступления 60-летнего возраста (Курманбек Бакиев родился 1 августа 1949 года, и на момент совершения преступления его возраст превышал 60 лет).

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошел второй с момента обретения независимости государственный переворот (так называемая «Апрельская революция»), в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев, впоследствии сбежавший со своей гражданской женой и младшими детьми в столицу Белоруссии. В ходе событий того дня на центральной площади столицы Киргизии и возле здания Дома правительства погибли и были ранены несколько десятков человек, причем среди пострадавших оказались как противники властей, так и сотрудники милиции, ОМОНа и спецслужб страны. Отметим, что предыдущий судебный процесс по событиям «Апрельской революции» состоялся https://regnum.ru/news/polit/1829548.html 3 июня 2016 года. Суд под председательством Нурлана Ашимбекова приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева к пожизненному сроку лишения свободы с конфискацией имущества.