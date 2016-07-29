Киев, 29 июля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Минобороны США передало Нацгвардии Украины пять единиц автомобилей Ford Ranger Truck. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба НГУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Отмечается, что передача автомобилей состоялась в рамках многовекторного международного сотрудничества по обеспечению глобальной безопасности. Американские пикапы оборудованы GPS-навигаторами, видеорегистраторами, антеннами для раций и т.п. «Машины шикарные: быстрые, мобильные. Современные дизели. Их можно использовать для перемещения групп из нескольких лиц, перевозки небольшого груза. Те, кто их получит, — думаю, будут в восторге», — сказал старший лейтенант Нацгвардии Андрей Билошниченко.

А буквально накануне, 27 июля, США передали Украине партию современных беспилотников, стоимостью 12 млн долл. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, «в рамках программы «Инициативы по восстановлению доверия в Европе» (ERI) американское оборонное ведомство передало Вооруженным силам Украины значительное количество современных беспилотных летательных аппаратов RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более 12 млн долларов США». Отдельно подчеркивается, что оказываемая помощь является нелетальной, поскольку беспилотники не оснащены вооружением.

В то же время замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин обвинил США в скрытых поставках Украине летального вооружения.

«Нам стало известно о скрытых поставках летального оружия ВСУ Америкой. Так, нашей разведкой получена информация о том, что 13 июля на Украину на основании технического соглашения между МО Украины и командованием ВС США в Европе в рамках программы «Партнерство ради мира» ввезена крупная партия стрелкового оружия из США. Через пограничный пункт «Львов-авиа» чартерным рейсом RCH920 с авиабазы ВВС США «Шпангдаль» в сопровождении пяти американских военнослужащих доставлено летальное вооружение следующих образцов: винтовок калибра 5,56 мм — 950 ед.; пистолетов М-9 калибра 9 мм — 350 ед.; пулеметов 5,56 мм — 140 ед.; пулеметов 7,62 мм — 270 ед.; подствольных гранатометов М320 — 158 ед.; помповых ружей серии М500 — 149 ед.; снайперских винтовок 12,7 мм — 154 ед.; снайперских винтовок М110 — 143 ед.; снайперских винтовок ХМ2010 — 78 ед.; пулеметов «Браунинг М2» — 99 ед.; автоматические станковые гранатометы калибра 40 мм. Партия вооружений доставлена в Международный центр миротворчества и безопасности — населенный пункт Старичи Яворовского района Львовской области», — сказал Басурин.

Кроме того, он рассказал, что разведкой ВС ДНР установлено: под видом гуманитарного груза на территорию Украины американской авиацией доставлено 16 тонн специальных боеприпасов к стрелковому оружию, в том числе более двух млн. патронов, сигнальных мин и дымовых гранат.

«С большой долей вероятности данное оружие и боеприпасы будут использованы в Донбассе для так называемого мирного урегулирования конфликта с помощью США. В том числе — для подавления назревающих протестов на Украине. Не исключено, что частично поступившее оружие командирами будет разграблено и распродано», — подчеркнул представитель Минобороны ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что в течение ближайшего времени США передадут Украине беспилотники, приборы ночного видения и радары. При этом посол напомнил, что США выделили 600 млн долл на обеспечение безопасности Украины.