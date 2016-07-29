Глава ДНР озвучил условия, на которых готов говорить с Украиной о мире
Донецк, 29 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Мирный договор с Украиной республик Донбасса возможен, но только после выполнения Киевом нескольких условий. Об этом 29 июля на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Савченко
«Заключение мира с Украиной возможно только при выполнении украинской стороной двух обязательных условий: первое — абсолютный вывод украинских войск с территории Донбасса. Второе — освобождение всех пленных, в том числе политзаключенных», — отметил Захарченко.
Он также подчеркнул, что во время вывода украинских войск из Донбасса нужно не допустить мародерства.
«Только на этих условиях я готов говорить о мире с Украиной», — подытожил Захарченко.