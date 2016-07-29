Донецк, 29 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Мирный договор с Украиной республик Донбасса возможен, но только после выполнения Киевом нескольких условий. Об этом 29 июля на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Заключение мира с Украиной возможно только при выполнении украинской стороной двух обязательных условий: первое — абсолютный вывод украинских войск с территории Донбасса. Второе — освобождение всех пленных, в том числе политзаключенных», — отметил Захарченко.

Он также подчеркнул, что во время вывода украинских войск из Донбасса нужно не допустить мародерства.

«Только на этих условиях я готов говорить о мире с Украиной», — подытожил Захарченко.