Киев, 29 июля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Бывший посол

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

История назначения Михаила Зурабова послом крайне непроста. После отставки Виктора Черномырдина в июне 2009 года длительное время нового посла не назначали. Затем 11 августа, после очередного кризиса в отношениях РФ и Украины, Дмитрий Медведев заявил, что пока не будет направлять посла на Украину. Тем не менее, уже 13 августа появился указ о назначении послом Михаила Зурабова, причём указ был датирован 5 августа.

Зурабов реально начал исполнять обязанности посла с января 2010 года, после поручения Дмитрия Медведева. Однако верительных грамот Виктору Ющенко он так и не вручил, а вручил их тогдашнему главе украинского МИД Петру Порошенко, а затем — Виктору Януковичу, избранному президентом в феврале 2010-го.

Во времена Виктора Януковича широко известно пожалуй только об участии Зурабова в подготовке т.н. «Харьковских соглашений» (комплекс договорённостей между РФ и Украиной, которым были увязаны продление пребывания ЧФ РФ в Крыму и предоставление Украине скидки на природный газ, подписанных весной 2010 года). Однако когда стало очевидно, что Виктор Янукович не собирается участвовать ни в одном из крупных проектов, которые были предложены Украине Россией, Зурабову, по сути, стало нечем заниматься. Скажем, в 2013 году он выполнял довольно нетипичную для посла функцию — обосновывал причины сворачивания экономического сотрудничества между Украиной и РФ (объяснял, почему Россия не закупит у Украины 60 самолётов АН-70, о чём он сам заявлял всего месяцем ранее).

В феврале 2014 года (до июня) Зурабов был отозван из Украины в связи с переворотом, повлекшим за собой смену власти. На это время временным поверенным в делах РФ на Украине стал Андрей Воробьев. Согласно данным украинских СМИ, он фактически продолжал представлять Россию на Украине и после возвращения Зурабова. По словам директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, руководство РФ признало выборы, состоявшиеся в мае 2014 года, а соответственно и смену власти, именно благодаря усилиям Зурабова. Издание «Страна.ua подтверждает эту оценку словами неназываемого российского дипломата, который дополняет её еще одним фактом: «Я был на одном из закрытых мероприятий в России с участием Зурабова в 2015 году. Общий настрой был очень негативным в отношении Украины и Порошенко. Но выступление Зурабова прозвучало в колоссальном диссонансе. Он доказывал, что Порошенко — единственный сколько-нибудь лояльный Москве украинский политик первого эшелона. Поэтому, дескать, нужно его беречь, иначе потом вообще не с кем будет договариваться».

С другой стороны, Зурабов оставался послом скорее формально, больше внимания уделяя работе представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (июнь 2014-апрель 2015 гг). Такое положение вещей может косвенно информацию о том, что Зурабов сам просил Владимира Путина об отставке.

Сейчас временным поверенным в делах России на Украине назначен Сергей Торопов.

О нём известно мало. До недавнего времени он был советником посольства, ранее — занимал должность пресс-секретаря при после России в Латвии (по некоторым данным, он был объявлен в Латвии персоной нон-грата и выдворен из страны, причины не уточняются). Имеется информация о том, что когда-то он входил в составе миротворческих сил ООН на Ближнем Востоке.

Как восприняли отставку

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что отставка Михаила Зурабова вполне логична. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина»: «Я думаю, это естественное решение, поскольку он уже очень долго на Украине. И у нас нет нашего посла в РФ. Это отсутствие паритета вызывало вопросы длительное время. Конечно, Зурабов был отдельным каналом нашей связи, связи нашего президента с Путиным в Москве. Отсутствие этого канала лишает возможности по различным направлениям доказывать свою линию и пытаться повлиять на то, чтобы решить проблему политическим путем».

При этом дипломат вообще выражает сомнение в том, что новый российский посол будет назначен в ближайшее время: «При отсутствии желания и возможности для власти назначать посла в Москве с нашей стороны, я не вижу, каким образом может быть назначен посол России в Украине. Дипломатические отношения могут происходить и без назначения руководителей. В нынешней ситуации сложно представить, каким образом украинская сторона будет давать агреман… Всегда лучше иметь канал, который будет реализовываться высокопоставленными дипломатами, чем теми, кто их замещает. Если бы была возможность, политическая и психологическая, иметь у нас отношения и вести диалог по обычным дипломатическим каналам, это было бы неплохо. Я не вижу такой возможности в нынешней социально-политической обстановке на Украине, и в России, по обмену послами».

Политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире NewsOne также указывает на формальные причины отставки (долгий срок пребывания должности посла), однако призывает помнить и прошлогоднее заявление Сергея Лаврова о недовольстве действиями Зурабова.

Политолог Михаил Погребинский в комментарии LIFE.ru отмечает, что следующий российский посол (кто бы это ни был) будет более жёстким, чем Зурабов, которого удерживали в должности по причине его хороших отношений с Петром Порошенко, установленных задолго до того, как последний стал президентом. Хотя в формате новых отношений России и Украины эта жёсткость будет оправданной: «С другой стороны, нужна была резкая реакция российского посольства на то, что у нас происходит: нападение на посольство, культурный центр. Но это тоже вариант игры, в которой он участвовал». В комментарии РИА Новости Погребинский также заявил о том, что отставка — плохой знак в первую очередь для Порошенко. Неформальные отношения закончились, теперь — только официально.

Политолог Андрей Бузаров в комментарии изданию Вести-Украина» высказал предположение, что новый посол может иметь опыт работы в спецслужбах: «Возможно, место останется вакантным, поскольку Москве невыгодно назначать сейчас посла, который тут же попадет «под удар». Другой вариант: поставят человека, которому поручат заниматься конфликтом на Донбассе. Не исключено, что бывшего сотрудника спецслужб».

Ожидание экс-сотрудника разведки довольно распространено среди украинских комментаторов. Того же, например, ожидает и Дмитрий Спивак (экс-депутат горсовета Одессы), о чём прямо пишет в блоге на сайте «Левый берег». В пользу версии с силовиком высказывается и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в комментарии изданию «Страна.ua «В РФ хотят переходить к более открытой, более жесткой, своеобразной силовой дипломатии».

О недостаточной эффективности Михаила Зурабова комментаторы говорят довольно часто. Однако экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Елена Бондаренко в заявлении демонстрирует её на конкретном примере, а не только отвлечёнными фразами: «Читая иногда недалекие и глупые обвинения в том, что моя политическая позиция выгодна КГБ-ФСБ-Путину-РФ-и т.д., тут же пытаюсь вспомнить — а есть ли у меня хоть один телефон посла или посольских сотрудников РФ в записной книжке или блокноте? Нет. А была я хоть раз на посольских мероприятиях? Тоже нет. А была я хоть в самом посольстве РФ? Снова нет. А знакомы ли мы с послом Зурабовым, представляли ли нас друг другу? Опять нет. Это, кстати, важный показатель дипломатической работы. В первую очередь самого посла и посольства. Для сравнения. Греки, поляки, итальянцы, немцы, французы, американцы особенно общаются, приглашают на встречи, интересуются позицией представителей всех политических сил на Украине, вовлечены в массу культурных мероприятий, заняты множеством различных социальных проектов»

«Отставка Михаила Зурабова последовала после смены послов США и ЕС на Украине и потому её можно рассматривать как реакцию российской дипломатии на действия коллективного Запада и констатацию того, что старый формат дипломатических отношений себя исчерпал», — заявляет в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM политический эксперт Иван Лизан.

Эксперт обращает внимание, что США и ЕС назначили послами «явных тяжеловесов», потому Кремль, исходя из действий данных стран, и логики недавних кадровых назначений, пришлёт в Киев бывшего силовика.

«Действительно, Зурабов — друг Петра Порошенко и, скорее всего, выступал в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом, так как главы двух государств между собой не поддерживают никаких контактов. Отставка же — свидетельство того, что говорить Москве с Киевом уже не о чем: дипломатические отношения на крайне низком уровне, здания посольства и консульства в Киеве регулярно подвергаются нападениям, «Минск-2» умер и подвергается отчаянным попыткам гальванизации. Очевидно, что Зурабов в качестве посредника и переговорщика со своими задачами не справился. И не суть важно, не справился он по субъективными или объективным причинам. С Киевом теперь разговаривать бесполезно. Вести диалог есть смысл только с США и ЕС — субъектами, которые могут повлиять на политику Украины. Поэтому кого бы не назначила Москва послом — особого влияния на отношения двух стран это не окажет. Но новый посол наверняка сконцентрируется на вопросах освобождения политических заключённых — сфере, в которой Зурабов не достиг никаких успехов», — резюмировал эксперт.

Кто на смену?

Новым послом СМИ уже «назначили» Михаила Бабича, полпреда президента РФ в Приволжском ФО, ранее служившего в ВДВ, КГБ, погранслужбе ФСБ, а также руководившего корпорацией «Антей». По сообщениям СМИ, его кандидатура рассматривалась в комитете ГосДумы РФ по международным делам 29 июля.

Более того, Москва уже запросила у Киева предварительное согласие (агреман) на назначение Бабича новым послом России на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Киеве о новом после России пока ничего не говорят — ни власти, ни на экспертном уровне.

Впрочем, были и другие версии. Так украинский политолог Константин Бондаренко в своём Facebook-аккаунте описал забавный диалог с журналисткой, которая совершенно неожиданно для господина Бондаренко поинтересовалась, что он думает по поводу того, что послом РФ на Украине может быть назначен Виктор Янукович. Дескать, в социальных сетях всерьёз обсуждается такая возможность.