Москва, 31 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Министр энергетики Александр Новак сообщил о переговорах России и Турции по газопроводу «Турецкий поток». По словам главы Минэнерго РФ, стороны рассматривают возможность строительства двух веток магистрали: одна нитка пойдет к турецким потребителям, вторая — в Южную Европу. Об этом Новак заявил в эфире телеканала «Россия 24».

gazprom.ru Строительство газопровода

Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы, минуя другие страны, напрямую покупать «голубое топливо» у России, потому как иной вариант увеличит стоимость транзита, что отразится на стоимости транспортировке, а в итоге и на цену на газ для потребителей. Эту задачу призвана решит одна нитка «Турецкого потока», предназначенная сугубо для потребителей в республике. Ее мощность составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

При этом Новак отметил, что в целом ведомство ведет переговоры о прокладке двух ниток «Турецкого потока». Вторая нитка, согласно плану, предназначается для потребителей в Юго-Западной Европе. Эта труба тоже может быть построена по дну Черного моря и через территорию Турции.

В случае успешного завершения переговоров между Россией и Турцией общая пропускная способность двух ниток газопровода составит, согласно проекту, 31,5 млрд кубометров газа в год. Важно отметить, что такие объемы — это в два раза меньше, чем предполагалось в первоначальном проекте «Турецкого потока» от 2014 года (63 млрд кубометров).

О заинтересованности российской и турецкий сторон в «Турецком потоке» стали активно говорить после нормализации отношений между странами, после принесенными Эрдоганом извинений за сбитый турецкими ВВС российского Су-24. Так, еще в начале июля ИА REGNUM писало о том, что РФ Александр Новак планирует договориться с сопредседателем российско-турецкой межправкомиссии о проведении встречи, на которой будет обсуждаться вопрос о перспективах реализации совместных проектов, в частности о возрождении газопровода.

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Турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи, в свою очередь, ясно дал понять, что Анкара крайне заинтересована в возрождении газопровода. После встречи с министром энергетики России Зейбекчи заявил, что Турция открыта для строительства первой линии «Турецкого потока».

Напомним, что 1 декабря 2015 года строительство «Турецкого потока» было заморожено по инициативе Москвы. Причиной послужило осложнение отношений с Турцией, высшей точкой обострения которых стал сбитый российский Су-24. Проект газопровода изначально был весьма важен для всех сторон его реализации, поэтому и после приостановке строительства в «Газпроме» говорили о возможности восстановления «Турецкого потока», но только после налаживания политических отношений между РФ Турцией. Извинения, который президент Турции принес за инцидент с российским самолетом, послужили толчком к нормализации отношений. Однако, как ранее ИА REGNUM писало со ссылкой на экспертное мнение, даже если будет восстановлен «Турецкий поток», то только в новом формате, при котором Анкара уже не сможет стать главным хабом Европы.

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