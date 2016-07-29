Владивосток, 29 июля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Провальная реализация программы развития Дальнего Востока и Забайкалья не повлечет особо заметных кадровых перестановок среди лиц, ответственных за ее реализацию. Экспертное сообщество недоумевает, как и за что накануне представления доклада об эффективности госпрограмм, в котором дальневосточный проект занял наихудшие позиции, глава Минвостокразвития Александр Галушка был награжден орденом за особые успехи в развитии Дальнего Востока.

Рене Магритт. Вор. 1927

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От Ельцина до Путина

Современная российская программа развития Дальнего Востока появилась еще в 1996 году. По мнению профессора кафедры философии и политологии Дальневосточного института управления Валерия Чудесова, программу не удалось реализовать при Ельцине, также как и при Путине, по одной и той же причине — у ответственных за программу нет четкого плана и цели.

«Первая программа по развитию Дальнего Востока была рождена еще при президенте Ельцине, в 1996 году. Она носила статус «президентской» и не была реализована. Все последующие программы также не выполнялись. Видимо, сейчас правительство решило проанализировать причины. На мой взгляд, одна из причин — отсутствие регулярного информационного сопровождения таких программ, особенно — по социальной части. То есть, не сколько денег уже освоено, не сколько километров труб проложено, а что получили люди, живущие на данной территории, от реализации конкретного этапа этой программы. Было бы очень здорово, если бы органы власти регулярно отчитывались о каждом этапе исполнения программы в СМИ. Еще один момент. Нужна, как сейчас принято говорить, «дорожная карта», предельно понятная каждому жителю Дальнего Востока, с поэтапным описанием реализации того или иного проекта. То есть, не «к 2025 году построим дорогу», а что мы будем делать в этом месяце, что мы должны сделать в этом полугодии, и та далее. Тогда будет понятно — почему все программы по развитию богатейшей территории потерпели фиаско, и как мы будем выходить на результат? Президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока «национальным проектом 21 века». А у нас на протяжении десятилетий — одни и те же проблемы. И ни один чиновник, на том или ином этапе отвечавший за реализацию направлений программы, никогда публично не отчитывался о причинах неудач. Вот, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка некоторое время назад заявил, что через 5 лет на Дальний Восток приедут 30 миллионов человек. Конечно, люди его не поняли. Было много скептических замечаний и в прессе, и в социальных сетях. А если бы он попробовал по годам расписать — зачем, на какие средства, сколько рабочих мест. Может, и не последовало бы такого заявления», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог, профессор кафедры философии и политологии Дальневосточного института управления Валерий Чудесов.

А орден за что?

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2015 года был представлен Минэкономразвития в Правительство РФ. Эффективность реализации программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» оценена на 45,5%. Это наихудший результат в рейтинге эффективности госпрограмм, реализуемых на территории Российской Федерации. При этом выделенные на развитие Дальнего Востока и Забайкалья деньги были освоены почти полностью — на 97%. Финансирование программы в 2015 году из разных источников составило 33,6 миллиарда рублей. Причинами неэффективной реализации программы называется в том числе снижение объёмов обрабатывающих производств и экономическая неуверенность инвесторов.

Курирует программу специальное ведомство — Министерство по развитию Дальнего Востока, руководит которым Александр Галушка.

Отметим, что в начале июля глава Минвостокразвития был награжден орденом «Почета» за большой вклад в развитие Дальнего Востока». В дальневосточных СМИ Галушка прославился обещанием, данным в 2015 году, привлечь на Дальний Восток 30 миллионов человек уже к концу 2016 года. Совершить немыслимый демографический подвиг министр по развитию Дальнего Востока намеревался с помощью бесплатной раздачи дальневосточных гектаров.

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Реализация проекта на практике по бесплатной раздаче гектаров земли на Дальнем Востоке только началась. С 1 июня жители дальневосточных регионов могут получить участки в пилотных районах: Ханкайский район (Приморский край), Амурский район (Хабаровский край), Октябрьский район (Еврейская автономная область), Архаринский район (Амурская область), Нерюнгринский район (Республика Якутия), Ольский район (Магаданская область), Усть-Большерецкий район (Камчатский край), Тымовский район (Сахалинская область), Анадырский район (Чукотский автономный округ). С 1 октября дальневосточникам будут доступны участки во всем регионе. А с 1 февраля 2017 года претендовать на гектары смогут все жители России.

«Нагрузка на бюджет огромна, а результат нулевой»

В Хабаровском крае говоря о неэффективности реализации программы развития Дальнего Востока и Забайкалья вспоминают конкретный показательный пример, когда иностранные инвесторы вложили средства в строительство уникального завода древесноволокнистых плит. Но со временем современное предприятие постигла участь заброшенных советских производств. Завод, построенный в дальневосточной тайге прекратил свое существование из-за отсутствия сырья — низкосортной, дровяной древесины. Депутат Государственной Думы РФ Борис Резник уверен, что менеджеров, проваливших госпрограмму, необходимо менять на более эффективных.

«К большому сожалению наши руководители уходят от формирования реальной «Программы жизни». Ввалить в проекты кучу денег, не следить, как и на что они расходуются. Посмотрите — у нас же колоссальное удорожание буквально по всем направлениям — от строительства дорог до промышленных объектов. Нагрузка на бюджет огромна, а результат нулевой. Есть проблема с недостаточным финансированием, но и то, что есть, расходуется неэффективно. Хрестоматийный просто пример: Малазийцы на свои средства, по своему проекту и с использованием собственных суперсовременных технологий, оборудования построили в поселке Хор, что в сотне километров от Хабаровска, завод древесноволокнистых плит. На помпезном митинге, посвященном этому событию, а потом и в прессе говорили, что плиты эти уникальные, их можно использовать даже в самолетостроении, а на производство годится низкосортная, даже дровяная древесина. Людям обещали рабочие места, зарплаты. Прошло немного времени — завод брошен! А до этого там же были брошены другие деревообрабатывающие мощности. Краевые начальники дают этому просто удивительные объяснения: мы не можем обеспечить завод сырьем. Да, да, теми самыми дровами! Район имени Лазо в тайге находится, дров этих — на сотни километров вокруг. И это лишь один из подобных примеров. Чтобы программа по развитию Дальнего Востока по-настоящему заработала, нужно менять менеджеров. Эти не справляются, нужны другие — умные и не ворующие», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Государственной Думы РФ Борис Резник.

Программу провалили — никто не пострадает

Руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич не считает провальной программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». По его мнению, ключевая проблема кроется в том, что заявленные цели абсолютно не соответствуют содержанию государственной программы.

«Если проводить конкурс на самую провальную госпрограмму, это будет очень сложный конкурс с ожесточённой борьбой. Важно понимать, что неверное целеполагание неизбежно приводит к неверному результату. Сейчас все мероприятия государственного уровня ориентированы исключительно на максимальное освоение бюджетных денег. То есть бюджетные расходы — это чьи-то доходы. Программа вовсе не провальная, просто заявленные цели совершенно не отвечают её содержанию», — уверен Максим Кривелевич.

По мнению эксперта, есть государственные программы, которые создаются из соображений освоения бюджета, а есть те, которые создаются из соображений популизма. «То есть такие программы, которые слава Богу что не реализованы. Ещё одна огромная проблема связана с очень низким уровнем профессиональным людей, которые отвечают за те или иные законопроекты. «Пакет Яровой» — в обосновании сказано, что на реализацию вообще не надо выделять деньги, всё бесплатно, а компании говорят, что им придётся втрое увеличить стоимость сотовой связи. Провал, если это будет реализовано».

При этом Максим Кривелевич убеждён, что за «провал» при реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» ни один человек из ближнего окружения президента РФ Владимира Путина, в частности министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, наказан не будет. «Даже если на каком-то низшем уровне будут наказаны какие-то стрелочники, они будут отобраны случайным образом», — подытожил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин подготовил предложения по финансированию государственных программ и основных направлений расходов федерального бюджета на 2017−2019 гг. Максимальное сокращение финансирования ожидает госпрограмму по развитию физкультуры и спорта (более чем вдвое за три года), госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона — сразу в 20 раз.