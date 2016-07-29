Донецк, 29 июля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Крестный ход Украинской православной церкви стал первым шагом к тому, чтобы нынешняя власть на Украине прислушалась к требованию людей прекратить войну в Донбассе. Об этом 29 июля на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе

«Под патронатом Украинской православной церкви был проведен крестный ход. Он был о чем? О мире. То есть, люди молились о завершении войны. По-моему, это первый шаг к тому, чтобы власть на Украине задумалась. Обратите внимание, что на этом молебне не присутствовал никто из официальных лиц. Власть показала православным, что ее не волнует, чего они хотят и требуют. Не присутствовал ни президент Украины, ни депутаты Верховной Рады, ни министры», — сказал Захарченко.

Глава ДНР прогнозирует организацию в Киеве очередного госпереворота, если власти не будут прислушиваться к мнению народа.

«Это говорит о том, что власть либо боится, либо не хочет этого видеть. Люди не хотят воевать. Объединился Запад и Восток Украины: одна вера, одна церковь, одна конфессия, но никого нет из правительства. Мое личное мнение следующее: если власть на Украине не будет обращать на эти вещи внимания, то народ ее сметет», — отметил Захарченко.

Также он от себя поздравил всех жителей Донетчины и Украины с Днем крещения Руси.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент Украины Петр Порошенко принял участие в официальных торжественных мероприятиях по случаю «Дня крещения Киевской Руси-Украины». Обращаясь к жителям Украины и духовенству, Порошенко призвал молиться за освобождение Украины от «нашествия чужих» в Донбассе, а также солдат ВСУ — «потомков Владимировой дружины». В рамках празднования при участии Порошенко прошел альтернативный крестный ход, организованный раскольниками из Киевского патриархата. Также президент Украины на этих мероприятиях потребовал от Константинополя способствовать образованию на Украине своей поместной церкви.