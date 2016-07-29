Пекин, 29 июля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Большие пальцы рук подняты вверх и раскрашены в рыже-полосатые цвета. Акцией «Thumbs Up!» (Так держать!) отметили Международный День тигра участники праздника в китайском городе Ванцине (29.07.2016).

пресс-служба Амурского филиала WWF России

«Этот жест символизирует удвоение тигров-на планете, — сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь WWF России Елена Старостина, — отпечатки своих пальцев участники акции оставили на специальном баннере как знак, или свидетельство совместного участия России и Китая в защите редкого хищника — амурского тигра».

Впервые дети двух соседних стран с приграничных территорий юго-западного Приморья и провинции Цзилинь вместе отметили Международный День тигра. 17 российских школьников и их учителей пригласили зоозащитники КНР, представляющие природоохранные резерваты Ванцин и Хуаннихэ. Эти ребята уже доказали свою любовь к природе: входят в состав экологических школьных патрулей и агитбригад, не раз участвовали в мероприятиях по защите редких кошек — тигра и леопарда.

Год назад китайские ребята побывали в Славянске на фестивале леопарда. Теперь российские школьники готовы помочь сверстникам из Китая отметить Международный День тигра, хотя в Приморье по многолетней традиции его празднуют в сентябре.

«Это повод сверить задачи, усилия в деле сохранения уникального животного, — отметил директор Амурского филиала WWF России Юрий Дарман. По его словам, снимки фотоловушек за три года «позволили узнать в лицо 45 разных полосатых обитателей сопредельных территорий, причем 19 из них регистрировались и в России, и в Китае, неоднократно пересекая границу без всяких виз». А один путешественник смог преодолеть 250 км из Нацпарка «Земля леопарда» до резервата «Хуаннихэ», как бы очертив границы будущего национального парка в КНР. «Я верю, что эта мечта сбудется, и все эти ООПТ будут объединены в Российско-Китайский трансграничный резерват для охраны тигров и леопардов». — подчеркнул глава Амурского филиала WWF России.