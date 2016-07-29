Ярославль, 29 июля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Поводом для отставки с поста губернатора Ярославской области Сергея Ястребова стала предвыборная ситуация в регионе. Так считает депутат Государственной думы России от Ярославской области Анатолий Грешневиков. Об этом он сказал корреспонденту ИА REGNUM после церемонии представления врио губернатора Дмитрия Миронова. Интересно, что традиционно оппозиционный Грешневиков был в числе официальных спикеров, рекомендованных журналистам управлением массовых коммуникаций правительства региона.

Анатолий Грешневиков

Корреспондент ИА REGNUM спросил у Грешневикова, повлияет ли смена руководства Ярославской области на политическую и предвыборную обстановку в регионе.

«Ради этого рокировка и произошла. Досрочная отставка связана, думаю, с двумя причинами: тяжелая выборная ситуация для партии власти — рейтинг по итогам праймериз на уровне 5−6%, и второе — это то, что Ярославская область, обладающая огромным потенциалом, сегодня в списке последних регионов, влачащих жалкое существование и не привлекают инвестиции, не взращивают хорошие кадры, не пользуется возможностями для реализации», — сказал Анатолий Грешневиков.

Наиболее острое предвыборное противоречие в регионе было связано как раз с самим справедливороссом Анатолием Грешневиковым. Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Единая Россия» не стала выдвигать своего кандидата по 195 одномандатному округу в рамках негласного соглашения о «разделе округов». При этом сам Грешневиков, кандидат по этому округу от СР и популярный в регионе политик не стал возглавлять территориальную группу «Справедливой России», что было выгодно «Единой России».

Однако вступить в борьбу в 195 округе решил бывший зампред Правительства региона, внезапно назначенный уполномоченным по правам ребенка Михаил Крупин, который начал активную избирательную кампанию. Подконтрольные региональным властям СМИ начали освещать деятельность Крупина в ежедневном режиме. Использование административного ресурса вкупе с финансовыми возможностями экс-бизнесмена могли привести к победе Крупина в «согласованном» 195 округе.

Эксперты посчитали, что такая «самодеятельность» региональной власти может быть расценена в Москве как попытка нарушить договоренность между партиями, а в итоге привести к росту политической напряженности в и без того неспокойном регионе с высокой протестной активностью.

Косвенно подтверждая это, Анатолий Грешневиков говорит о том, что местечковые интересы ярославская элита поставила выше интересов государственных.

«Местечковые интересы довели Ярославскую область до абсурда. К власти мобилизованы те, у кого деньги, и интересы не государственные, а личные. Да и между этими фигурами большой раздрай. Причем не между оппозиционными силами, а внутри «Единой России». Для них административный ресурс — это возможность сохранить свою власть, свой бизнес, свои интересы.

Фамилии — Михаил Крупин, Илья Осипов, Александр Грибов, Павел Зарубин и Павел Исаев. Список молодых ребят. Новому главе надо отодвигать этих людей и мобилизовать людей, которые будут работать на интересы области, а не на личные», — считает Анатолий Грешневиков.

По словам Грешневикова, Владимиром Путиным дан четкий сигнал на максимальное соблюдение законодательства на этих выборах. Это связано с непростой внешнеполитической ситуацией. Вероятно, речь идет о том, чтобы не допустить ситуации 2011−2012 годов, когда в результате выборов люди вышли на улицу. В Ярославле такие митинги начались одновременно с московскими, все это привело к победе оппозиционного мэра Евгения Урлашова.

«Над Россией висит Дамоклов меч — весь мир смотрит на нас, и если выборы пройдут нечестно, нас объявят недемократической страной. Поэтому посыл дан однозначно. Это не риторика, я убежден. Всем надоело быть посмешищем в мире», — считает Анатолий Грешневиков.

По словам Грешневикова, новому губернатору будет крайне непросто «разрулить» ситуацию с местными элитами.

«Ярославская область — специфический регион, на протяжении долгого времени здесь были свои кандидаты. Поэтому к варягам здесь относятся ревностно. Но, размышляя над решением Президента, я понимаю, что в сегодняшних условиях — это единственно правильное решение.

Партия власти «отодвинула» от руководства регионом профессионалов, продвигая «своих» людей. А из них ставить на пост губернатора некого. Поэтому вполне разумно прислать сюда сильного руководителя из Москвы, человека с железной рукой.

Потому что уровень преступности зашкаливает, уровень коррупции тоже зашкаливает, и социально-экономическая ситуация в регионе оставляет желать лучшего. Чтобы мобилизовать ее потенциал, нужен сильный толчок — пусть даже извне», — резюмировал Грешневиков.