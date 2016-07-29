Ростов-на-Дону, 29 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Решение по присоединению Крыма к Южному федеральному округу было ожидаемым. Прежний статус был явно переходным для того, чтобы более спокойно пережить время после возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM 29 июля президентский указ об объединении Крыма и ЮФО заместитель директора Института социологии и регионоведения по научной работе и экспертной деятельности Южного федерального университета Антон Сериков.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

«Крым реально тяготеет к регионам юга России и Азово-Черноморской экономической зоне, с которой регулярно ведет торговлю и осуществляет другие экономические взаимодействия. В течении двух лет большинство реинтеграционных процессов прошло и присоединение республики выглядит вполне логичным. На данном этапе важно, чтобы Крым вышел на новый этап развития и начал превращаться из дотационного региона в регион, который может сам себя содержать», — считает эксперт.

Читайте также: Ростов-на-Дону может перестать быть столицей ЮФО

По словам собеседника, для достижения этих целей нужно привлекать инвесторов, активно влиться в инвестиционные форумы, которые регулярно проходят на юге России. «Крыму важно на политическом и психологическом уровнях перестать дистанцироваться от остальных южнороссийских регионов, он по праву имеет статус и готов наравне с другими считаться южной туристической жемчужиной России», — отметил Антон Сериков.

По его мнению, решение об объединении было вызвано потребностями в оптимизации процессов государственного управления в Крыму и нецелесообразностью держать большой чиновничий аппарат, который бы обслуживал округ из двух субъектов. Крупные экономические и инвестиционные проекты (в первую очередь главная стройка страны — мост через Керченский пролив) находились между округами, а теперь они все находятся внутри новых границ округа.

«Вхождение в состав ЮФО позволит предприятиям и физическим лицам окончательно влиться в правовое поле России, это облегчит возможность пользоваться государственными услугами и снимет все барьеры в банковской и страховой сфере. Кроме этого, можно констатировать, что Россия считает Крым окончательно свой территорией и спокойно помещает ее в федеральный округ наравне с другими регионами», — сказал собеседник.

Резких изменений социально-экономического характера, скорее всего, ни в Крыму, ни в других регионах ЮФО происходить не будет, для этого нет никаких предпосылок, считает комментатор. Возможно, обострится здоровая конкуренция между Крымскими и Краснодарскими курортами, но это должно пойти на пользу как одним, так и другим.

Читайте также: «Переходный период» интеграции Крыма в Россию окончательно завершён»

Что касается жителей Крыма, то социальное недовольство от объединения прогнозировать не стоит, часть населения будет только рада от еще большей интеграции с Россией. Другой же части важны те процессы, которые реально влияют на качество жизни: заработная плата, социальные пособия, качество услуг ЖКХ, цены на продукты.

«Естественно, что всегда останутся недовольные от подобных преобразований, это те люди, которым была выгодна некоторая независимость, которые были возле власти в Крымском федеральном округе, но таковых на общем фоне меньшинство», — обратил внимание Антон Сериков.

Эксперт обратил внимание на то, что после присоединения Крыма к ЮФО последовала ожидаемая реакция от Украины, которая выразила протест. Многие заговорили о том, что теперь могут последовать санкции ко всем южным регионам России, входящим в состав ЮФО. «Санкции могут распространяться на субъекты мирового права, которыми являются государства и межгосударственные объединения, внутригосударственные территории не могут попадать под санкции», — сказал собеседник.

Напомним, что накануне, 28 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об объединении Крымского и Южного федеральных округов. Полномочным представителем главы Российского государства в новом Южном федеральном округе назначен Владимир Устинов. Он возглавляет южное полпредство с 2008 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что решение об объединении означает окончательное завершение интеграции республики в Россию. Также, по мнению политологов, Ростов-на-Дону в ближайшем будущем лишится статуса столицы ЮФО, так как полпредство переедет в Краснодар.