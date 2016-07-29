Ярославль, 29 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. На Олимпийские игры, которые открываются 5 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро, допущены трое ярославцев — Евгений Дратцев, Александр Брюханков и Александр Шибаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве по физкультуре и спорту Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru Евгений Дратцев

После допингового скандала, когда судьба участия российской сборной висела на волоске, Международный олимпийский комитет отдал решение о допуске наших спортсменов на уровень федераций.

В результате Международная федерации плавания допустила Евгения Дратцева из Ярославля. Он поборется за медали на дистанции десять километров на открытой воде. Евгений — единственный официальный представитель Ярославской области.

Среди тех россиян, кого допустила Международная федерация настольного тенниса, есть ярославец Александр Шибаев. Впрочем, едет он Татарстана.

Добро от Международного союза триатлона получил рыбинец Александр Брюханков. На турнир он едет от Пензы и Краснодара. Все эти спортсмены никогда не были замечены в применении допинга.

Кроме того, в в командных дисциплинах по классическому и пляжному волейболу в окончательный состав вошли два воспитанника волейбольной школы Ярославля — диагональный Максим Михайлов и связующий Сергей Гранкин.