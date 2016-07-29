Ярославль, 29 июля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Ярославское отделение Общероссийского народного фронта выступило с предложением создать в областном центре полноценную больницу скорой помощи. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ, сделать это можно на базе Соловьевской больницы.

Эту идею общественники уже неоднократно высказывали и главе региона, и облздраву. По их мнению, для ее реализации достаточно скорректировать функционал Соловьевской больницы. А именно — открыть на ее базе отделение абдоминальной хирургии и гинекологии и пересмотреть использование площадей медучреждения.

«Больница имеет площади, которые можно использовать для развертывания отделений неотложной помощи. Так, примерно 380 кв. м сдается в аренду, а расположенный на территории учреждения центр остеопороза логичнее разместить в лечебном учреждении, оказывающем медицинскую помощь в плановом порядке. Более того, из 35 коек терапевтического отделения часть можно перепрофилировать под койки экстренной помощи», — считает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ирина Комарова.

Впрочем, организация больницы скорой помощи не должна ограничиться мероприятиями в сфере здравоохранения, отмечают общественники. Органы местного самоуправления должны привести в порядок подъездные пути к больнице. Сейчас их состояние вызывает беспокойство ОНФ, подчеркнула Комарова.