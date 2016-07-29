Ярославль, 29 июля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Ярославле суд взыскал с бывшего директора МКУ «Центр изучения общественного мнения и социологических исследований» Татьяны Румянцевой 1,4 млн. рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, при этом Румянцева освобождена от уголовного преследования в результате амнистии.

Тем не менее, прокуратура настояла на взыскании с экс-руководителя нанесенного бюджету города ущерба в размере 1,4 млн рублей. Соответствующее решение в марте этого года вынес Кировский районный суд. Теперь же оно подтверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда.

Уголовное дела в отношении Татьяны Румянцевой было возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как установило следствие, по указанию директора ЦИОМСИ заказы на проведение социологических исследований передавались коммерческой организации ООО «Консультационно-исследовательский центр «Социнформ», которую возглавляла ее дочь. Организация получала деньги за выполненные работы, но при этом исследования проводили сами сотрудники ЦИОМСИ — в рабочее время и с использованием ресурсов центра. Деятельность же компании «Социнформ» носила фиктивный характер.

В прокуратуре отмечают, что ст.62 Бюджетного кодекса РФ предписывает зачислять доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, в местный бюджет. Следовательно, в результате неправомерных действий директора ЦИОМСИ бюджет Ярославля недополучил доход, оцененный в 1,4 млн рублей.