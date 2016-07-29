Ярославль, 29 июля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов представил руководству Ярославской области врио губернатора Дмитрия Миронова. Торжественная церемония представления прошла в здании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она началась с гимна России и им же закончилась. На встрече присутствовали члены Правительства региона, руководители федеральных структур, трех епархий РПЦ, руководители облдумы, депутаты ГД РФ, главы муниципальных образований области.

фото правительства Ярославской области

Общение с прессой нового главы губернии не предусматривалось. Большинство журналистов смотрели трансляцию церемонии на мониторе.

Открывший мероприятие Александр Беглов зачитал Указ Президента РФ об отставке Сергея Ястребова и назначении на его место Дмитрия Миронова. После этого он рассказал об успехах и проблемах региона, а также задачах, которые ставит перед областью глава государства. Среди последних увеличение конкурентноспособности экономики, импортозамещение, прежде всего в сфере производства продуктов питания, развитие туризма.

В качестве проблем Александр Беглов отметил снижение числа малых и средних предприятий, невысокий уровень производительности труда (выше чем в целом по стране, но ниже чем в ЦФО). В конце речи Беглов дал понять, что работа нового врио простой не будет.

«Дмитрию Юрьевичу повезло, ему есть на кого опираться. Жители Ярославской области славятся своим трудолюбием, профессиональным мастерством и, что самое главное — любовью к родному краю. Скучать вам не придется. У нас народ твердый, уверенный, активный. Поэтому и плечо подставят, и, когда надо, правду-матку скажут в глаза. Хочу пожелать Дмитрию Юрьевичу успехов на новом поприще, а всем жителям Ярославской области — успехов и процветания. Всего вам доброго», — сказал Александр Беглов.

Речь Дмитрия Мироновоа отличалась отточенностью традиционных для таких случаев формулировок и отсутствием импровизаций.

«Ярославскую область без преувеличения можно назвать одним из системообразующих регионов нашей страны. Богатейшая история, культура, огромный промышленный потенциал, развитое сельское хозяйство, транспортная инфраструктура. В этой связи основной своей задачей на посту врио губернатора вижу не только сохранение всего положительного, что удалось сделать команде во главе с Сергеем Николаевичем Ястребовым, но и приумножение достигнутого.

Для этого у нас есть все: щедрая земля, красивейшие города, села, большой экономический и туристический потенциал. Основной целью нашей совместной работы должно стать не только повышение социально-экономических показателей, но и достижение конкретных результатов по улучшению качества жизни наших людей. Ведь именно люди — наш уникальный и самый главный капитал.

Впереди большая кропотливая работа, и ее успех зависит не только от нас. В немалой степени он обусловлен и вашей поддержкой. Только вместе мы сможем решить все стоящие перед областью проблемы, сделать жизнь всех ярославцев лучше и комфортнее. Приложу все усилия, чтобы добиться этого, заслужить одобрение жителей области, оправдать доверие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.